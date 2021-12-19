«Зенит» предложит новый контракт Ракицкому в январе
Как стало известно «СЭ», «Зенит» в январе предложит новый контракт защитнику Ярославу Ракицкому. 32-летний футболист летом станет свободным агентом.
За петербургский клуб украинский защитник выступает с января 2019 года. В нынешнем сезоне Ракицкий провел 22 матча за клуб во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 6 результативных передач.
Всего за «Зенит» у Ярослава 107 матчей, в которых он забил 7 голов.
В составе сине-бело-голубых три раза выиграл чемпионат России (2018/19, 2019/20, 2020/21), однажды завоевал Кубок России (2019/20) и дважды — Суперкубок страны (2020, 2021).
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