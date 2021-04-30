Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Боярский — об использовании «Зенитом» админресурса: «Победителей не судят»

13:27
Михаил Боярский. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Михаил Боярский. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Народный артист, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова комментатора Геннадия Орлова о том, что «Зенит» использует административный ресурс.

«Думаю, что в нашем футболе такое наверняка есть. Руководство клуба материально очень помогает команде. Отчасти я согласен с тем, что админресурс помогает «Зениту» выигрывать. За этим стоит сила и материальный достаток, а это очень хороший стимул. Не считаю, что админресурс как-то влияет на судейство. «Зенит» просто сильнее всех. Это заслуга не администрации, а тренерского штаба и игроков. 2 мая мы в этом убедимся. Матч с «Локомотивом» будет чемпионский, он расставит все по своим местам. Кто бы что не говорил про админресурс — победителей не судят», — сказал Боярский «СЭ».

Ранее, 30 апреля, российский комментатор Геннадий Орлов на своем YouTube-канале признал наличие административного ресурса в российском футболе, отвечая на соответствующий вопрос по поводу «Зенита».

(Владимир Пушкарев)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 5196
Все опросы
Как закончится золотой матч «Зенит» — «Локомотив»?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Капризов затащил «Миннесоту» в овертайм. Его команда спасла матч, проигрывая 0:3
Фото матери, зарезавшей мужа и двух 5-летних детей
Посольство США в РФ объявило о прекращении выдачи виз для недипломатических поездок
Поперечный встречается с бывшей девушкой Николая Соболева

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
40
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры