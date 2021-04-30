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Слуцкий рассказал об ожиданиях от матча с «Динамо»

13:29
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал об ожиданиях от матча 28-го тура чемпионата России с «Динамо».

«Да, действительно. Это должна быть очень интересная игра, потому что как раз командам больше свойственны задор, максимализм. У нас действительно очень много моментов, которые соприкасаются и похожи. Очень символично, что две такие команды борются за попадание в еврокубки», — цитирует Слуцкого официальный сайт «Рубина».

Матч «Рубин» — «Динамо» состоится завтра, 1 мая. Начало — в 14.00 (мск). Казанский клуб после 27 туров РПЛ занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 46 очков.

Дополнительная информация:

https://www.rubin-kazan.ru/

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