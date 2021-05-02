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Боярский — о победе «Зенита»: «Сделали «Локомотив» как щенков»

21:14
Михаил Боярский. Фото Алексей Иванов, -
Михаил Боярский. Фото Алексей Иванов, -
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Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал «СЭ» победу питерского клуба над «Локомотивом» (6:1) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ.

«Поздравляю «Зенит» с победой! Закономерный результат. Бесспорная победа лучшей команды страны. Доказали это. «Локомотив», не самую плохую команду, сделали как щенков, забили где надо», — сказал Боярский «СЭ».

После победы над «Локомотивом» «Зенит» досрочно стал чемпионом страны. Питерцы с 61 баллом располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

(Константин Колмаков)

Зенит — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры