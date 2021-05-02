«Зенит» вышел на чистое второе место по количеству чемпионств

«Зенит», разгромив «Локомотив» в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ, в седьмой раз в своей истории стал чемпионом России.

Питерский клуб вышел на чистое второе место по количеству чемпионских титулов, обогнав ЦСКА, у которого шесть трофеев.

Только «Спартак» становился чемпионом России чаще, чем «Зенит» — десять раз.

В матче с «Локомотивом» хет-трик оформил Сердар Азмун, дубль у Артема Дзюбы, еще один мяч забил Малком.

«Зенит» становился чемпионом России в 2007 году, 2010-м, в сезонах-2011/2012, 2014/2015 и 2018/2019.

Кроме того, «Зенит» в 1984 году единственный раз становился чемпионом СССР.