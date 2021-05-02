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Дмитрий Губерниев: «Я хочу увидеть мощный и грозный «Зенит» в Европе!»

21:11
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» победу «Зенита» над «Локомотивом» (6:1), а также чемпионство петербургской команды.

«Роскошная игра! Если честно, я ожидал борьбы от «Локомотива», но что поделать... Жаль, что так прервалась серия из 11 побед. А «Зенит» — молодцы, правда, я в таких сериях болею больше за максимальное продолжение банкета. Они вышли мобилизованными и никакие отступающие факторы на них не влияли.

Хочу еще раз сказать: это «Зенит» для внутреннего пользования, но хотелось бы, чтобы он стал и грозным для пользования внешнего. Я хочу увидеть мощный и грозный «Зенит» в Европе!

Меня смущает, что «Зенит» грозно справляется со всеми соперниками в России, а потом неудачно выступает в Европе. Но мы же должны понимать, что у нас в стране не может быть 16 «Зенитов». В Испании тоже нет 8 «Реалов», — сказал Губерниев.

Питерская команда выиграла турнир в третий раз подряд, а также в седьмой в российской истории (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21) и в восьмой с учетом чемпионата СССР (1984).

(Данил Алешин)

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