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Сегодня, 17:25

Ярослав Ракицкий покинул «Зенит»

Анна Горшкова
Корреспондент
Ярослав Ракицкий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник Ярослав Ракицкий ушел из «Зенита».

Как сообщает официальный сайт клуба, 2 марта по просьбе футболиста было досрочно прекращено действие контракта. Это связано с тяжелой семейной ситуацией.

Публикация от FC Zenit (@zenit_spb)

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявлял, что Ракицкий должен возобновить тренировки 1 марта.

32-летний защитник выступал за питерскую команду с января 2019 года. В текущем сезоне он сыграл 23 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал шесть результативных передач.

Ярослав Ракицкий
Футбол
ФК Зенит
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3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
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8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
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 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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Сочи – Арсенал
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Уфа

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Артем Дзюба

Артем Дзюба

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Зенит

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Динамо

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Спартак

 10 1 2
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