Ярослав Ракицкий покинул «Зенит»

Защитник Ярослав Ракицкий ушел из «Зенита».

Как сообщает официальный сайт клуба, 2 марта по просьбе футболиста было досрочно прекращено действие контракта. Это связано с тяжелой семейной ситуацией.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявлял, что Ракицкий должен возобновить тренировки 1 марта.

32-летний защитник выступал за питерскую команду с января 2019 года. В текущем сезоне он сыграл 23 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал шесть результативных передач.