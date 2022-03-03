КДК РФС оштрафовал тренера «Спартака» Ваноли на 10 тысяч рублей

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о решениях организации по итогам заседания.

«Футбольный клуб «Урал» обратился к нам по отмене карточки Гогличидзе. На основании заседания экспертно-судейской комиссии КДК принял следующее решение — исправить ошибку, допущенную судьей в матче «Нижний Новгород» — «Урал», отменить ошибочно назначенное удаление футболиста ФК «Урал» Гогличидзе.

В матче «Спартак» — ЦСКА тренер «Спартака» Паоло Ваноли выходил за пределы технической зоны, в связи с чем оштрафован на 10 тысяч рублей", — сказал Григорьянц.

В 19-м туре Тинькофф РПЛ «Спартак» проиграл ЦСКА со счетом 0:2, для Паоло Ваноли это был первый официальный матч на посту главного тренера красно-белых.