Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:58

Бояринцев — о Павлюченко: «Всегда было приятно с ним играть. Немного таких форвардов»

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение форварда Романа Павлюченко завершить профессиональную карьеру.

«Павлюченко — великолепный форвард. Он мог из бездарной передачи сделать шедевр. Мне как крайнему полузащитнику всегда было приятно играть с таким футболистом. Рома всегда откликался на фланговые передачи. У него был великолепный удар. Одним словом, бомбардир! Плюс прекрасный человек. Немного таких форвардов на самом деле.

Рома и в Англии себя прекрасно проявил. Надеюсь, свои прекрасные качества он передаст новому поколению. Думаю, если Роман пойдет тренировать, то у него получится вырастить таких же прекрасных футболистов, как он.

А если с иронией ответить на вопрос о незаурядных моментах, то вспоминается, как Роман забивал не только в ворота соперника, но и в свои. Рома как-то забил в свои по такой траектории... Бывало и такое", — сказал Бояринцев «СЭ».

В России Павлюченко выступал за ставропольское «Динамо», за «Ротор», «Урал», «Спартак», «Локомотив», «Арарат» и «Кубань». С 2008 по 2012 год нападающий играл за лондонский «Тоттенхэм».

Павлюченко — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России, двукратный обладатель Кубка России. Футболист дважды стал лучшим бомбардиром чемпионатов страны.

Денис Бояринцев
Роман Павлюченко
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Тоттенхэм Хотспур
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сделала тату на лице, получила бан за наркотики и работала посудомойкой. Легкоатлетка, внешность которой трудно забыть
Томас Бах призвал РУСАДА раскрыть вердикт и подробности допингового дела Валиевой
В Сети появилось фото израильского паспорта Ксении Собчак
Путин указал на предпринятые Западом шаги на обострение ситуации в мире
Путин назвал хамством открытое признание Запада в финансировании переворота на Украине
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бояринцев назвал завершившего карьеру Павлюченко настоящим спящим гигантом

Михаил Кержаков вспомнил лучший и худший матчи в составе «Зенита»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости