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Сегодня, 19:17

Михаил Кержаков вспомнил лучший и худший матчи в составе «Зенита»

Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков принял участие в матче 14-го тура чемпионата России против «Сочи» (7:0). Для него этот матч стал 100-м в составе питерского клуба.

«Я очень рад, что мне удалось пройти этот путь. Достаточно сложный и долгий. Испытываю удовлетворение от проделанной работы.

Самые яркие матчи? Во-первых, наверное, дебют протии тверской «Волги». Потому что дебют. Второй, наверное, это первый матч в Лиге чемпионов. Третий совсем недавно состоялся — против «Челси». Такие хорошие воспоминания, теплые от этого матча.

Самый худший, наверное, против «Бетиса». И ошибки совершил и не выручил. Чувствовал себя не очень уверенно и комфортно», — рассказал Кержаков в интервью клубному YouTube-каналу.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=p6eCAm9ykKI&ab_channel=ZenitFootballClub
Михаил Кержаков
ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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 11
Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

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 11
П
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И К Ж
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