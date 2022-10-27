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Бояринцев назвал завершившего карьеру Павлюченко «настоящим спящим гигантом»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев в разговоре с «СЭ» охарактеризовал завершившего карьеру форварда Романа Павлюченко.

«Павлюченко и в сборной прекрасно выглядел. Это игрок европейского уровня. А на тренировках Роман всегда пахал. Он был работягой. И да, я соглашусь, что это был спящий гигант. Бывало, когда он долго не забивал. А потом как прорывало... Настоящий спящий гигант. Хочу Роме пожелать остаться в футболе и вырастить таких же футболистов, как он», — сказал Бояринцев «СЭ».

В четверг бронзовый призер чемпионата Европы-2008 в составе сборной России Роман Павлюченко объявил, что принял решение завершить профессиональную карьеру.

27 октября КДК РФС дисквалифицировал 40-летнего форварда, выступающего за ногинский клуб «Знамя», на восемь матчей второй лиги за неспортивное поведение.

17&nbsp;октября 2007 года. Москва. Россия&nbsp;&mdash; Англия&nbsp;&mdash; 2:1. Радость Романа Павлюченко после гола в&nbsp;ворота англичан. Павлюченко завершил карьеру. Вспоминаем лучшие голы и матчи форварда
Денис Бояринцев
Роман Павлюченко
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Сергей Шавло считает, что Павлюченко построил хорошую карьеру, но в Англии его недооценили
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
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 - : -
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Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
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 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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Илья Кутепов

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