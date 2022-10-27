Бояринцев назвал завершившего карьеру Павлюченко «настоящим спящим гигантом»

Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев в разговоре с «СЭ» охарактеризовал завершившего карьеру форварда Романа Павлюченко.

«Павлюченко и в сборной прекрасно выглядел. Это игрок европейского уровня. А на тренировках Роман всегда пахал. Он был работягой. И да, я соглашусь, что это был спящий гигант. Бывало, когда он долго не забивал. А потом как прорывало... Настоящий спящий гигант. Хочу Роме пожелать остаться в футболе и вырастить таких же футболистов, как он», — сказал Бояринцев «СЭ».

В четверг бронзовый призер чемпионата Европы-2008 в составе сборной России Роман Павлюченко объявил, что принял решение завершить профессиональную карьеру.

27 октября КДК РФС дисквалифицировал 40-летнего форварда, выступающего за ногинский клуб «Знамя», на восемь матчей второй лиги за неспортивное поведение.