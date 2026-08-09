Нападающий Луис Энрике о будущем в клубе: «Думаю, останусь»

Нападающий «Зенита» Луис Энрике рассказал о будущем в клубе из Санкт-Петербурга.

Ранее появилась информация о возможном уходе форварда из команды этим летом.

— Остаешься ли в «Зените»?

— Да-да. Думаю, что да.

Луис Энрике играет за «Зенит» с января 2025 года, его контракт с питерцами рассчитан до 31 декабря 2028-го. В сезоне-2025/26 в 34 матчах во всех турнирах нападающий забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 24 миллиона евро.