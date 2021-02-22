Бородин назвал прозвища Тедеско: «Плакса» и «Хамелеон». И такие ярлыки на него вешал не я»

Тренер «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал о своем отношении к главному тренеру «Спартаку» Доменико Тедеско.

У них произошел конфликт во время матча 18-го тура Тинькофф РПЛ. После игры главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что по окончании матча футболист команды соперников ударил его помощника Андреаса Хинкеля. Специалист также отметил, что в перерыве встречи тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин якобы позволил себе оскорбительные высказывания в его адрес, указывая на национальность. Бородин отверг обвинения.

— Тедеско вел себя достаточно агрессивно. Мы знаем, что это его манера поведения так себя вести по отношению к судьям, к своим футболистам, болельщикам. И тут вопросов нет. Но когда ты обращаешься к тренерскому штабу соперника, провоцируя его своими действиями — это недопустимо. Сначала я сказал ему: «Успокойся», но он продолжил. И тогда прозвучала эта фраза про Колизей. Но я обратил внимание на них еще до этого матча. Мы играли в первом туре со «Спартаком», счет был 2:2. И за Тедеско все время ходил какой-то человек и постоянно орал на судью. Я думаю: «А кто это такой?». Специально зашел на сайт и увидел, что это переводчик. То есть, понимаете, у «Спартака» даже переводчик орет на судью. Это неприемлемое поведение. И вот в Сочи этот переводчик не приехал. Я же хотел с ним поговорить, но так сложилось, что главный тренер взял на себя удар, — рассказал Бородин в интервью Sport24.

— Так почему вы тогда в перерыве пошли к Тедеско мириться — чувствовали вину?

— Нет. Я просто шел в раздевалку, а Тедеско двинулся ко мне и начал высказывать претензии по-русски. Я приобнял его даже, сказал: «Это просто эмоции». А он отвечает: «Ты — расист, и я скажу об этом на пресс-конференции». Я отвечаю: «Можешь сказать все, что угодно, если думаешь, что я расист». Но потом выяснилось, что я ксенофоб, как объяснили органы, разбиравшие ситуацию. Хотя тут ситуация не совсем понятная.

— Как я слышал, Тедеско еще до матча могла взбесить ситуация с Кокориным, который якобы пытался сделать все, чтобы не играть с «Сочи» и «Зенитом». Доменико, опять же якобы, тогда показалось, что в российском футболе все ясно, существует сговор между клубами.

— А я слышал от людей, которые пересекались с Тедеско, что у него есть два прозвища: «Плакса» и «Хамелеон». И такие ярлыки на него вешал не я, а люди, которые с ним знакомы. Они знают, о чем говорят. Опять же, его поведение — на его совести.

Тренер «Спартака» был дисквалифицирован на три матча за оскорбительный жест в адрес соперника и оштрафован на 50 тысяч рублей по итогам гостевого матча против «Сочи» (0:1), который прошел 12 декабря.

Из-за дисквалификации Тедеско должен пропустить матчи чемпионата против «Рубина» (28 февраля, дома), «Краснодара» (7 марта, дома) и «Динамо» (13 марта, в гостях).