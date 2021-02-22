«Зенит» отдал защитника Прохина в «Сочи» на полтора года

«Зенит» и «Сочи» договорились о переходе центрального защитника Данилы Прохина, сообщает официальный сайт чемпионов России. Южане взяли 19-летнего футболиста в аренду на полтора сезона, до конца сезона-2021/22.

Прохин дебютировал в основе «Зенита» 11 июля 2020 года в игре с «Ахматом».

В общей сложности он провел в основном составе 11 матчей, включая два в Лиге чемпионов.

Прохин в составе сине-бело-голубых становился чемпионом России (2019/20), обладателем Кубка страны (2019/20) и Суперкубка России-2020.