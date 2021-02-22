«Зенит» отдал защитника Прохина в «Сочи» на полтора года
17:36
«Зенит» и «Сочи» договорились о переходе центрального защитника Данилы Прохина, сообщает официальный сайт чемпионов России. Южане взяли 19-летнего футболиста в аренду на полтора сезона, до конца сезона-2021/22.
Прохин дебютировал в основе «Зенита» 11 июля 2020 года в игре с «Ахматом».
В общей сложности он провел в основном составе 11 матчей, включая два в Лиге чемпионов.
Прохин в составе сине-бело-голубых становился чемпионом России (2019/20), обладателем Кубка страны (2019/20) и Суперкубка России-2020.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-02-22-danila-prokhin-provedet-blizhayshie-sezony-v-sochi.htm
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