Семак недоволен публикациями об иске ФНС

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в сторис в Instagram раскритиковал ряд СМИ за то, что они публикуют недостоверную информацию о ресторане «Сад», владельцем которого он является.

Ранее сегодня, 22 февраля, Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что Федеральная налоговая служба подала в суд на специалиста. Сообщалось, что Семаку выплатили деньги с условием, что «Сад» не будет увольнять сотрудников, однако сокращение персонала все же произошло.

В соцсети тренер сказал, что все это «разнос телеграммных сплетен». А также заявил, что никакого иска, о котором также писала Lenta.ru, не было.

После 19 туров РПЛ «Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице. 20 февраля подопечные Семака проиграли тульскому «Арсеналу» (1:2) и вылетели из Кубка России.