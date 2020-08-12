Бьорн Кайперс: «Не знал, что сообщение послал Слуцкий. Думал, что общаюсь с Леонидом Калошиным»

Голландский арбитр Бьорн Кайперс объяснил моему коллеге из Voetbal International, что произошло прошлой ночью. Как выяснилось, он не знал, что разговаривает с главным тренером «Рубина», экс-тренером «Витесса» Леонидом Слуцким. Он принял сообщение от Слуцкого за сообщение от заместителя главы департамента судейства РФС Леонида Калошина, с которым он периодически переписывается.

Вчера поздно вечером известный голландский арбитр Бьорн Кайперс дал оценку эпизоду матча «Рубин» — «Локомотив», в первом тайме которого судья Сергей Иванов не назначил пенальти.

— Меня спросили, что я думаю об увиденном на видео, — сказал моему голландскому коллеге Кайперс. — Дайте я проверю, как я ответил... Я сказал, что ситуация сложная, вратарь не играет в мяч, и я предпочел бы назначить пенальти. Это не черно-белая ситуация, поэтому вмешательство ВАР невозможно. Всегда в таких моментах я поддерживаю арбитра. Мне часто задают такие вопросы. Вы говорите, что это написал мне Слуцкий?! Там было написано, что это Леонид. Я думал, что вопрос пришел от судьи из России, с кем мы вместе работаем. Не знаю, что теперь будет. Даже представить не могу. Я только ответил на вопрос, не зная, что это сообщение от Слуцкого, и что мой ответ попадет в СМИ. Могу только сказать, что в России ценят мое мнение.

Вот как описал действия рефери в послематчевом интервью главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий:

— После матча я связался с голландцем Бьорном Кайперсом — одним из лучших арбитров мира. Могу показать смс. Его мнение по эпизоду с Игнатьевым: «Голкипер не играет в мяч. Совершает фол. Это пенальти и желтая карточка». Еще раз — это говорит один из лучших арбитров Европы и мира. А Иванов мне уверенно заявляет, что это не пенальти, причем он говорит мне это после просмотра видеоповтора.

Кайперсу уже 47 лет. В этом году УЕФА во второй раз в виде исключения продлил его международную карьеру, оставив в списке судей, допущенных к обслуживанию игр сборных и еврокубков. Причина одна: голландец считался главным кандидатом на судейство финала чемпионата Европы-2020. И так как турнир перенесли на следующий год, Кайперса пришлось не исключать из числа арбитров. Его карьера продолжится до следующего лета.

Судьям, работающим в турнирах УЕФА, запрещено давать публичные комментарии относительно решений, принимаемых в играх, проходящих под эгидой этой организации. Кроме того, им настоятельно рекомендуют вообще не делиться своим мнением публично. Такое поведение расценивается как крайне непрофессиональное.

Сегодня появилась информация, что комментарий Кайперса по эпизоду игры чемпионата России может стоить ему финала Евро-2020. (Александр Бобров)

Кайперс прокомментировал работу российского арбитра. Из-за этого голландец может пропустить Евро