Борис Ротенберг: «В будущем «Локомотив» будет бороться за самые высокие места»

Заместитель гендиректора «Локомотива» Борис Ротенберг рассказал о развитии воспитанников клуба.

«На сегодня у нас есть положительная динамика по всем направлениям. «Локомотив» делает ставку на российских футболистов. То, что наши воспитанники получают возможность себя проявлять на самом высоком уровне, в плане конкурентноспособности мы увидим результат в ближайшие годы. В будущем мы будем бороться за самые высокие места», — сказал Ротенберг в программе «Футбол России» телеканала «Россия 24».

38-летний россиянин завершил игровую карьеру летом 2022 года. 29 ноября 2022-го Ротенберг был назначен на должность директора департамента развития молодежного футбола в «Локомотиве», а 2024 года также — заместитель генерального директора клуба.