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Сегодня, 02:46

Алип — о возможном переходе в «МЮ»: «Мне не интересно было»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед».

«Мне не интересно было. Я же здесь нахожусь, в «Зените». Это агенты решают, а не я, — приводит слова Алипа Legalbet.

Летом 2024 года президент «Кайрата» Кайрат Боранбаев рассказал, Алипом интересовались «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

В текущем сезоне 24-летний казахстанец провел 17 матчей и отметился результативной передачей.

Источник: Legalbet
Нуралы Алип
ФК Зенит
ФК Манчестер Юнайтед
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
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