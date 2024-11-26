Алип — о возможном переходе в «МЮ»: «Мне не интересно было»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед».

«Мне не интересно было. Я же здесь нахожусь, в «Зените». Это агенты решают, а не я, — приводит слова Алипа Legalbet.

Летом 2024 года президент «Кайрата» Кайрат Боранбаев рассказал, Алипом интересовались «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

В текущем сезоне 24-летний казахстанец провел 17 матчей и отметился результативной передачей.