Борис Ротенберг: «Когда игровая карьера шла к концу, понимал, что нужно готовиться к следующему этапу»

Заместитель гендиректора «Локомотива» Борис Ротенберг рассказал о том, как решил работать в клубе.

«Я всегда ставил высокие цели, когда был футболистом. Для меня было мечтой выиграть чемпионат России. Параллельно я понимал, что после футбола нужно чем-то заниматься. Когда футбольная карьера шла к концу, когда получил тяжелую травму, понимал, что нужно готовиться к следующему этапу в своей карьере», — сказал Ротенберг в программе «Футбол России» телеканала «Россия 24».

38-летний россиянин завершил игровую карьеру летом 2022 года. 29 ноября 2022-го Ротенберг был назначен на должность директора департамента развития молодежного футбола в «Локомотиве», а 2024 года также — заместитель генерального директора клуба.