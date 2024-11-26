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Борис Ротенберг: «Когда игровая карьера шла к концу, понимал, что нужно готовиться к следующему этапу»

Сергей Разин
корреспондент
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Заместитель гендиректора «Локомотива» Борис Ротенберг рассказал о том, как решил работать в клубе.

«Я всегда ставил высокие цели, когда был футболистом. Для меня было мечтой выиграть чемпионат России. Параллельно я понимал, что после футбола нужно чем-то заниматься. Когда футбольная карьера шла к концу, когда получил тяжелую травму, понимал, что нужно готовиться к следующему этапу в своей карьере», — сказал Ротенберг в программе «Футбол России» телеканала «Россия 24».

38-летний россиянин завершил игровую карьеру летом 2022 года. 29 ноября 2022-го Ротенберг был назначен на должность директора департамента развития молодежного футбола в «Локомотиве», а 2024 года также — заместитель генерального директора клуба.

Борис Ротенберг-младший
ФК Локомотив (Москва)
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 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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