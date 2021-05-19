Борис Ротенберг: «По бухгалтерии «Сочи» одна из самых прозрачных команд РПЛ»
Президент ФК «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» подчеркнул, что никаких вопросов об уходе главного тренера команды Владимира Федотова не было. В чемпионате России-2020/21 черноморцы заняли пятое место и впервые в истории попали в еврокубки — в Лигу конференций.
— Правда, что у клуба возникли проблемы с выполнением требований финансового фейр-плей?
— Впервые слышу, что к нам есть какие-то вопросы. Наоборот, по бухгалтерии мы одна из самых прозрачных команд РПЛ.
— Владимир Федотов считается одним из лучших тренеров РПЛ. Тяжело будет удержать его в команде на долгую перспективу?
— Если его куда-то заберут? Не понимаю ваш вопрос. «Сочи» — это его выбор. Ему нравится в нашей команде, он считает, что тут у него есть все возможности, чтобы проявить себя и развиваться. Он это и делает. Никакие вопросы, что он может покинуть нас, даже не поднимались. Работаем дальше
(Тимур Ганеев)
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