«Химки» ведут переговоры о переходе Пиняева и Соколова

Генеральный директор «Химок» Сергей Анохин в интервью «СЭ» рассказал о переговорах с футболистами «Чертаново» Сергеем Пиняевым и Артемом Соколовым. 16-летний Пиняев и 18-летний Соколов считаются одними из главных талантов российского футбола.

— Соколов и Пиняев из «Чертанова» ходят на каждый домашний матч «Химок»...

— Конечно, скрывать не буду, мне бы хотелось, чтобы они перешли в «Химки» и играли. Я считаю, что сейчас очень интересная возможность реально ребятам дать поиграть в премьер-лиге с серьезными партнерами.

— По Соколову и Пиняеву идут переговоры сейчас?

— Да, конечно.

— Какова вероятность, что они будут в «Химках»?

— Большая.

(Севастиан Терлецкий, Максим Алланазаров)

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