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Борис Игнатьев — об отказе «Левски» играть со «Спартаком» и «Уралом»: «Давайте не будем грешить на них»

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский тренер Борис Игнатьев высказался об отказе болгарского «Левски» проводить контрольные встречи против «Спартака» и «Урала».

— Болгарский «Левски» отказался играть товарищеские матчи со «Спартаком» и «Уралом». Не начнут ли сейчас отказываться и от игр со сборной?

— Давайте будем отталкиваться от их официального заявления. Они сказали, что у них другие планы, такое может быть. Я не исключаю и того, что представители команд будут отказываться по политическим соображениям. Бывает, что на подготовительном этапе нет необходимости играть, и команды отказываются. Давайте не будем грешить на них и посмотрим, будут ли они играть с какими-то другими командами или же пропустят этот игровой день. Об этом необходимо думать и когда мы будем решать, где нам лучше играть — в Азии или в Европе. Неровен час, что придя в Азиатскую конфедерацию, на одном из важных спортивных моментов нам скажут: «Нет, мы с вами играть не хотим». Поэтому надо все это взвешивать и предполагать. Может быть и такой вариант развития, как с болгарской командой, — заявил Игнатьев Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что болгарская команда подверглась критике от болельщиков и приняла решение отказаться от товарищеских игр против «Спартака» и «Урала».

Источник: https://metaratings.ru/news/davaite-ne-budem-greshit-na-nikh-boris-ignatev-ob-otkaze-levski-igrat-so-spartakom-i-uralom-221703/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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Борис Игнатьев
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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