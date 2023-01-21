Борис Игнатьев — об отказе «Левски» играть со «Спартаком» и «Уралом»: «Давайте не будем грешить на них»

Российский тренер Борис Игнатьев высказался об отказе болгарского «Левски» проводить контрольные встречи против «Спартака» и «Урала».

— Болгарский «Левски» отказался играть товарищеские матчи со «Спартаком» и «Уралом». Не начнут ли сейчас отказываться и от игр со сборной?

— Давайте будем отталкиваться от их официального заявления. Они сказали, что у них другие планы, такое может быть. Я не исключаю и того, что представители команд будут отказываться по политическим соображениям. Бывает, что на подготовительном этапе нет необходимости играть, и команды отказываются. Давайте не будем грешить на них и посмотрим, будут ли они играть с какими-то другими командами или же пропустят этот игровой день. Об этом необходимо думать и когда мы будем решать, где нам лучше играть — в Азии или в Европе. Неровен час, что придя в Азиатскую конфедерацию, на одном из важных спортивных моментов нам скажут: «Нет, мы с вами играть не хотим». Поэтому надо все это взвешивать и предполагать. Может быть и такой вариант развития, как с болгарской командой, — заявил Игнатьев Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что болгарская команда подверглась критике от болельщиков и приняла решение отказаться от товарищеских игр против «Спартака» и «Урала».