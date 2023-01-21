Источник: «Зенит» намерен продлить контракт с Кержаковым

Руководство «Зенита» намерено предложить новый контракт голкиперу Михаилу Кержакову, сообщает «РБ Спорт».

По нашим данным, стороны еще не вступали в переговоры о новом соглашении, но намерены сделать это в ближайшее время. Кроме этого, возможен вариант, при котором 35-летний футболист завершит карьеру профессионального игрока и вступит в тренерский штаб команды Сергея Семака. Однако такое развитие событий маловероятно.

Нынешний контракт Кержакова истекает летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

В текущем сезоне вратарь сыграл за «Зенит» 16 матчей во всех турнирах, пропустил 7 голов и 10 игр отстоял на ноль.