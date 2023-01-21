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Сегодня, 21:24

Источник: «Зенит» намерен продлить контракт с Кержаковым

Ана Горшкова
Корреспондент
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Руководство «Зенита» намерено предложить новый контракт голкиперу Михаилу Кержакову, сообщает «РБ Спорт».

По нашим данным, стороны еще не вступали в переговоры о новом соглашении, но намерены сделать это в ближайшее время. Кроме этого, возможен вариант, при котором 35-летний футболист завершит карьеру профессионального игрока и вступит в тренерский штаб команды Сергея Семака. Однако такое развитие событий маловероятно.

Нынешний контракт Кержакова истекает летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

В текущем сезоне вратарь сыграл за «Зенит» 16 матчей во всех турнирах, пропустил 7 голов и 10 игр отстоял на ноль.

Источник: РБ Спорт

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Михаил Кержаков
РПЛ
ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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