Борис Игнатьев раскритиковал «Спартак» за медлительность в игре с «Оренбургом»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал поражение «Спартака» от «Оренбурга» (0:2) в матче 20-го тура РПЛ.

«Спартак» не превосходил соперника. Прежде всего, в скоростных качествах. Они много комбинировали, много держали мяч, контролировали его, но не использовали скорости. Нельзя без нее добиться результата, очень трудно это сделать.Меня удивила игра «Оренбурга» — они действовали очень грамотно, неуступчиво, надежно в обороне. Надо отдать должное всей команде в этом компоненте. И проводили отличные контратаки", — приводит слова Игнатьева Газета.Ru.

«Спартак» с 40 баллами занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» — шестой с 31 очком.