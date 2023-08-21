Бонгонда: «Немного зол на себя! Хотел сыграть с «Зенитом», но нужно уважать решение тренера»

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда в интервью «СЭ» заявил, что хотел сыграть в матче 5-го тура чемпионата России против «Зенита» с первых минут (1:3).

«Не знаю, правда ли, что меня называют лучшим трансфером. Да и не мне судить. Сейчас я немного зол на себя! Надеюсь, завтра станет получше. Я хотел сыграть с «Зенитом» [с первых минут]! Но нужно уважать решения тренера и выкладываться на полную, когда тебе предоставляется возможность. Для «Спартака» это был не лучший день», — сказал Бонгонда «СЭ».

«Зенит» набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 9 баллами находится на шестой строчке.

В 6-м туре РПЛ сине-бело-голубые примут «Урал» 26 августа, а красно-белые в этот же день сыграют дома с «Ахматом».

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