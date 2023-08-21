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Сегодня, 14:08

Вратарь «Зоркого» назвал Юрана великолепным мотиватором

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Голкипер «Зоркого» Андрей Данилов высказал мнение, что главный тренер «Пари НН» Сергей Юран является великолепным мотиватором.

«О Сергее Николаевиче могу сказать только самые добрые слова, это тренер с большой буквы. Великолепный мотиватор, который в перерыве мог просто перевернуть игру. Всегда заряжал позитивными эмоциями. Показывал на тренировках своим примером, как надо забивать голы. С ним очень хорошо работалось. Мы до сих пор общаемся — списываемся, созваниваемся. Недавно поздравлял его после победы над «Ахматом». Я многое почерпнул от него, особенно в плане лидерства в команде, в раздевалке. Он сам лидер по натуре. Мы всегда были хорошо готовы физически и тактически, с сильным характером. И вообще все команды, в которых он работал. Юран говорил, что всегда может простить ошибку, но безволие и бесхарактерность — нет. Плюс у него был хороший штаб. Игорь Ющенко, который потом работал главным тренером «Зоркого»... Он поиграл за московское «Динамо», является легендой «Химок». Я многому у него научился. В частности, как действовать при стандартных положениях, правильно располагать защитников», — приводит слова Данилова «РБ Спорт».

54-летний специалист возглавил «Пари НН» в апреле 2023 года. Его контракт действует до 2025 года.

После 5 туров «Пари НН» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 4 очка.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1191203-vratar-zorkogo-yuran-motivator
Сергей Юран
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
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 - : -
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Федор Чалов

ЦСКА

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Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
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Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
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Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
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