«Химки» дома обыграли «Факел»
«Химки» дома обыграли «Факел» в матче 19-го тура РПЛ — 1:0.
На 15-й минуте гол забил защитник подмосковной команды Эдгаро Фаринья с передачи форварда Антона Заболотного.
«Химки» набрали 19 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с 14 очками — на 15-й строчке.
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5
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|Спартак – Родина
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|Оренбург – Ростов
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|Локомотив – Ахмат
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|Рубин – Краснодар
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