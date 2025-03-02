«Химки» дома обыграли «Факел»

«Химки» дома обыграли «Факел» в матче 19-го тура РПЛ — 1:0.

На 15-й минуте гол забил защитник подмосковной команды Эдгаро Фаринья с передачи форварда Антона Заболотного.

«Химки» набрали 19 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с 14 очками — на 15-й строчке.