Глушаков — о сборах с «Ростовом»: «Хороший тренировочный процесс, видно профессиональный уровень команды»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков рассказал, как прошли его учебно-тренировочные сборы в составе «Ростова». 12 февраля сообщалось, что хавбек закончил занятия с командой.

«В первую очередь хочу поблагодарить Валерия Георгиевича (Карпина) за то, что взял меня на сборы, и руководство клуба за то, что согласились на такую идею — помочь земляку, как говорится, набрать форму, реанимировать меня», — цитирует игрока пресс-служба ростовчан в Telegram-канале.

Он добавил, что все прошло позитивно, а ему удалось набрать идеальную форму. Также Глушаков отметил, что пытался проверить, выдержит ли он такие же нагрузки, как и молодые игроки команды.

«Чувствую себя замечательно. Хороший тренировочный процесс, видно профессиональный уровень «Ростова» и подготовки на сборах. Не зря команда — одна из самых бегущих в чемпионате России», — сказал Глушаков.

В январе 37-летний полузащитник прошел медосмотр в «Ростове» и начал тренировки с южанами на сборах.

30 января Глушаков и костромской «Спартак» расторгли договор по взаимному согласию. В клубе сообщили, что у футболиста «назревает предложение от клуба лигой выше».

Первый круг РПЛ «Ростов» завершил на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 21 очко после 18 туров.