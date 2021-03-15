«Спартак» поздравил экс-игрока клуба Макгиди с победой в Трофее Футбольной лиги

«Спартак» в Twitter поздравил своего бывшего полузащитника Эйдена Макгиди с победой в Трофее Футбольной лиги.

«Поздравляем нашего бывшего полузащитника Эйдена МакГиди с победой в Трофее Футбольной лиги, где его «Сандерленд» обыграл «Транмир Роверс» на легендарном «Уэмбли», — говорится в сообщении.

Вчера, 14 марта, «Сандерленд» обыграл «Транмир Роверс» (1:0) в финале Трофея Футбольной лиги.

Напомним, 34-летний ирландец выступал за «Спартак» с 2010 по 2014 год.