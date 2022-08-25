«Болонья» сегодня объявит о переходе Моро

По информации «СЭ», «Болонья» сегодня объявит о переходе полузащитника «Динамо» Николы Моро.

Вчера 24-летний хорват прибыл в Италию для прохождения медицинского осмотра перед переходом в итальянский клуб.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в пяти матчах Российской премьер-лиги за бело-голубых и отдал две результативные передачи. Контракт Моро с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в девять миллионов евро.