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Шунич: «Моро воспользовался ситуацией в России. Впрочем, футбол уже давно стал бизнесом»

Шунич прокомментировал решение Моро перейти из «Динамо» в «Болонью»
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший защитник «Динамо» Тони Шунич прокомментировал решение полузащитника московского клуба Николы Моро приостановить контракт с бело-голубыми и перейти в «Болонью» на правах аренды.

По информации «СЭ», итальянский клуб сегодня объявит о переходе 24-летнего хорвата.

«Моро, как и все другие футболисты, покинувшие «Динамо», к сожалению, воспользовался ситуацией в России, — приводит слова Шунича Metaratings.ru. — Впрочем, футбол уже давно стал бизнесом, где и клубы, и футболисты, заботятся в первую очередь о себе. Думаю, Никола решился на такой шаг, так как уверен, что это пойдет на пользу его карьере. Лично я желаю ему всего наилучшего«.

Экс-защитник ответил на вопрос о том, заиграет ли полузащитник в серии А.

«Думаю, Никола бы не пошел в клуб, в котором у него не было бы шанса проявить себя. Я провел полгода в «Палермо» и могу сказать, что его не будут использовать сразу, в первой же игре. Но после определенного времени, после периода адаптации, Моро будет получать все больше минут на поле и станет игроком основы», — сказал он.

В нынешнем сезоне Моро принял участие в пяти матчах Российской премьер-лиги за «Динамо» и отдал две результативные передачи. Его соглашение с московским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в девять миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/toni-shunich-moro-vospolzovalsya-situatsiey-v-rossii-vprochem-futbol-uzhe-davno-stal-biznesom-1344372/
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