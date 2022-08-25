Источник: «Зенит» не планирует приобретать защитника «Фенербахче» Салаи летом

«Зенит» не планирует приобретать защитника «Фенербахче» Аттилу Салаи в летнее трансферное окно из-за его высокой стоимости, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, в петербургском клубе считают, что трансферное окно на вход с высокой долей вероятности завершено.

Отмечается, что зимой сине-бело-голубые могут вернуться к кандидатуре 24-летнего венгра, если не удастся договориться о продлении контракта с защитником Деяном Ловреном.

В прошедшем сезоне Салаи забил один мяч и отдал две результативные передачи за «Фенербахче» в 42 матчах во всех турнирах. Контракт защитника со стамбульским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость венгра в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил 20 миллионов евро за Салаи.