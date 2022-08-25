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Источник: «Зенит» не планирует приобретать защитника «Фенербахче» Салаи летом

«Зенит» не планирует приобретать защитника «Фенербахче» Салаи летом
Карен Саркисян
Корреспондент
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«Зенит» не планирует приобретать защитника «Фенербахче» Аттилу Салаи в летнее трансферное окно из-за его высокой стоимости, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, в петербургском клубе считают, что трансферное окно на вход с высокой долей вероятности завершено.

Отмечается, что зимой сине-бело-голубые могут вернуться к кандидатуре 24-летнего венгра, если не удастся договориться о продлении контракта с защитником Деяном Ловреном.

В прошедшем сезоне Салаи забил один мяч и отдал две результативные передачи за «Фенербахче» в 42 матчах во всех турнирах. Контракт защитника со стамбульским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость венгра в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил 20 миллионов евро за Салаи.

Источник: https://metaratings.ru/news/zenit-ne-planiruet-priobretat-zashchitnika-salai-v-letnee-transfernoe-okno-1344328/
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3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Динамо 6 3 3 0 11-4 12
5
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
6
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
7
 Сочи 6 3 1 2 9-11 10
8
 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
9
 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
12
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
13
 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
14
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
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 Урал 6 0 1 5 1-11 1
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 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
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