Моро прибыл в «Болонью» для прохождения медосмотра

По информации «СЭ», полузащитник «Динамо» Никола Моро прибыл в Италию, где начал проходить медосмотр для перехода в «Болонью».

Также сообщается, что итальянский клуб может затем выкупить игрока за 8 миллионов евро.

До закрытия трансферного окна «Болонья» попытается подписать на правах аренды с правом выкупа другого бывшего игрока РПЛ, форварда «Ромы» Элдора Шомуродова.

Моро выступает за «Динамо» с лета 2020 года. В минувшем сезоне хавбек провел 34 матча, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Также на его счету 2 ассиста в 5 матчах текущего сезона РПЛ.

Контракт Моро с «Динамо» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.