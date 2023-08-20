Болельщики «Зенита» столкнулись с проблемами с полицией в Москве

Как стало известно «СЭ», около 400 болельщиков «Зенита», которые прибыли в Москву на сегодняшний матч 5-го тура чемпионата России со «Спартаком» на семи автобусах, в настоящее время тщательно проверяет полиция на подъезде к «Открытие Банк Арене».

Предлогом стал техконтроль транспортных средств. При этом речь идет об организованных группах поклонников сине-бело-голубых, чей выезд был заранее согласован как с красно-белыми, так и с РПЛ.

Сотрудники правоохранительных органов проводят сверку списков (что, по нашим данным, происходило и на каждом посту ДПС на трассе), проверяют техническое состояние автобусов вплоть до замера давления в шинах, к месту прибыли представители технадзора. В данный момент после нескольких часов ожидания и проверок документов болельщики вынуждены покинуть автобусы, среди них есть дети в сопровождении родителей.

Матч 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» состоится в воскресенье, 20 августа и начнется в 19.30 по московскому времени.