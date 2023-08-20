Бальбуэна считает, что Тюкавин способен уехать в Европу вслед за Захаряном

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна после победы над ЦСКА в 5-м туре РПЛ (2:1) поделился своим мнением о переходе бывшего полузащитника команды Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Мы все знаем, какой потенциал у Захаряна. Мы все ему желаем удачи, чтобы у него все получилось. Очевидно, с уходом Захаряна мы почувствуем недостаток качества, которым он обеспечивал команду, но, думаю, в клубе восполнят его отсутствие. Со своей стороны мы желаем всего хорошего Захаряну в новой команде. Считаю, что есть еще российские игроки, которые могут уехать в Европу. Много молодых футболистов, которым еще предстоит вырасти. Например, Тюкавин, который всегда стремится учиться. Но, я надеюсь, что мы не будем в проигрыше, потому что всегда сложно, когда уходят сильные игроки. Я надеюсь, что «Динамо» сможет сохранить или купить кого-то, чтобы продолжить борьбу в турнирах», — приводит слова Бальбуэна Metaratings.ru.

Тюкавин — воспитанник «Динамо», он забил 26 голов и сделал 18 результативных передач в 98 матчах за основную команду бело-голубых.

Контракт 21-летнего россиянина с московским клубом действует до конца июня 2024 года.

19 августа «Динамо» объявило о переходе 20-летнего полузащитника в «Реал Сосьедад». Он подписал с испанским клубом контракт до 2029 года.

Захарян выступал за основную команду «Динамо» с 2020 года. Всего в составе бело-голубых он провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.