Бальбуэна считает, что Тюкавин способен уехать в Европу вслед за Захаряном
Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна после победы над ЦСКА в 5-м туре РПЛ (2:1) поделился своим мнением о переходе бывшего полузащитника команды Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
«Мы все знаем, какой потенциал у Захаряна. Мы все ему желаем удачи, чтобы у него все получилось. Очевидно, с уходом Захаряна мы почувствуем недостаток качества, которым он обеспечивал команду, но, думаю, в клубе восполнят его отсутствие. Со своей стороны мы желаем всего хорошего Захаряну в новой команде. Считаю, что есть еще российские игроки, которые могут уехать в Европу. Много молодых футболистов, которым еще предстоит вырасти. Например, Тюкавин, который всегда стремится учиться. Но, я надеюсь, что мы не будем в проигрыше, потому что всегда сложно, когда уходят сильные игроки. Я надеюсь, что «Динамо» сможет сохранить или купить кого-то, чтобы продолжить борьбу в турнирах», — приводит слова Бальбуэна Metaratings.ru.
Тюкавин — воспитанник «Динамо», он забил 26 голов и сделал 18 результативных передач в 98 матчах за основную команду бело-голубых.
Контракт 21-летнего россиянина с московским клубом действует до конца июня 2024 года.
19 августа «Динамо» объявило о переходе 20-летнего полузащитника в «Реал Сосьедад». Он подписал с испанским клубом контракт до 2029 года.
Захарян выступал за основную команду «Динамо» с 2020 года. Всего в составе бело-голубых он провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
4
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
5
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
6
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
7
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
10
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
11
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
12
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
13
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 1
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|0 : 1
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|1 : 1
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|4 : 0
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0