Журналисты попросили Шварца сравнить Шиманьски и Захаряна

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц 11 апреля на пресс-конференции после матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (2:2) высказал свое мнение об игре полузащитников московского клуба Арсена Захаряна и Себастьяна Шиманьски.

— Захарян лучше, чем Шиманьски на позиции атакующего полузащитника?

— Не нужно сравнивать этих игроков, они оба для нас важны. Захарян очень хороший футболист, который может сыграть вингера и «восьмерку». Тем более, он вырос в академии «Динамо», что добавляет некоторых баллов ему. Могу сказать одно — Шиманьски и Захарян — важные игроки в нашем составе

— Динамовцы пропустили два одинаковых гола. Защита виновата, так как не разобралась?

— Мы предварительно анализировали похожие моменты, когда готовились к матчу. Мы знали, что нападающие «Урала» очень опасны в штрафной площади. Нам надо было агрессивнее играть на флангах, чтобы исключить возможность прострелов и подач. С Павлом Погребняком нужно было играть более жестко в штрафной зоне.

— Сегодня потеряли два очка или приобрели одно? Довольны ли вы результатом?

— Изначально наша цель — три очка. Мы не вошли в первый тайм, как планировали. Медленно играли и медленно находили свободные зоны. После красной карточки команда проявила характер и самоотдачу, которая мне очень понравилась. Той игрой, которую команда показала во втором тайме, — я доволен.

«Динамо» после этой ничьей догнало «Рубин», и по дополнительным показателям занимает пятое место в турнирной таблице с 43 очками, «Урал» — 12-й (30 очков).

(Артем Бухаев)