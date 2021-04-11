Журналисты попросили Шварца сравнить Шиманьски и Захаряна
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц 11 апреля на пресс-конференции после матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (2:2) высказал свое мнение об игре полузащитников московского клуба Арсена Захаряна и Себастьяна Шиманьски.
— Захарян лучше, чем Шиманьски на позиции атакующего полузащитника?
— Не нужно сравнивать этих игроков, они оба для нас важны. Захарян очень хороший футболист, который может сыграть вингера и «восьмерку». Тем более, он вырос в академии «Динамо», что добавляет некоторых баллов ему. Могу сказать одно — Шиманьски и Захарян — важные игроки в нашем составе
— Динамовцы пропустили два одинаковых гола. Защита виновата, так как не разобралась?
— Мы предварительно анализировали похожие моменты, когда готовились к матчу. Мы знали, что нападающие «Урала» очень опасны в штрафной площади. Нам надо было агрессивнее играть на флангах, чтобы исключить возможность прострелов и подач. С Павлом Погребняком нужно было играть более жестко в штрафной зоне.
— Сегодня потеряли два очка или приобрели одно? Довольны ли вы результатом?
— Изначально наша цель — три очка. Мы не вошли в первый тайм, как планировали. Медленно играли и медленно находили свободные зоны. После красной карточки команда проявила характер и самоотдачу, которая мне очень понравилась. Той игрой, которую команда показала во втором тайме, — я доволен.
«Динамо» после этой ничьей догнало «Рубин», и по дополнительным показателям занимает пятое место в турнирной таблице с 43 очками, «Урал» — 12-й (30 очков).
(Артем Бухаев)
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