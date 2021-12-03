Селихов признан лучшим игроком «Спартака» в ноябре
Болельщики «Спартака» выбирали MVP ноября из пяти футболистов красно-белых. Среди претендентов на звание лучшего игрока месяца были голкипер Александр Селихов, защитник Георгий Джикия, полузащитники Наиль Умяров и Виктор Мозес, а также нападающий Александр Соболев.
Уверенную победу, набрав 66% голосов, одержал Селихов. В прошедшем месяце он закрепился в основном составе после долгой паузы, отразил пенальти от «Лестера» и выдал настоящее вратарское шоу в матче с «Наполи», попав в число лучших голкиперов тура Лиги Европы.
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Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-12-03-aleksandr_selikhov__luchshiy_igrok_noyabrya_po_versii_bolelshchikov/
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