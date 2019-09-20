Болельщики «Спартака» на матче с «Уфой» заряжают «A tutti! Avanti! Massimo Carrera!»
18:18
Болельщики «Спартака» на матче 10-го тура чемпионата России с «Уфой» кричат «A tutti! Avanti! Massimo Carrera!», сообщает Telegram-канал FCSM_Ontour.
После первого тайма красно-белые проигрывают хозяевам (0:1). На 13-й минуте автоголом отметился защитник Николай Рассказов.
Источник— Никита Камышев (@SkifFc) September 20, 2019
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