РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Болельщики «Спартака» на матче с «Уфой» заряжают «A tutti! Avanti! Massimo Carrera!»

18:18
Теги:

Болельщики «Спартака» на матче 10-го тура чемпионата России с «Уфой» кричат «A tutti! Avanti! Massimo Carrera!», сообщает Telegram-канал FCSM_Ontour.

После первого тайма красно-белые проигрывают хозяевам (0:1). На 13-й минуте автоголом отметился защитник Николай Рассказов.

Уфа — Спартак

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр

Опрос

проголосовало: 3441
Все опросы
Как закончится матч «Уфа» — «Спартак»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир