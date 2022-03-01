Болельщики смогут бесплатно посетить матч «Ростов» — «Сочи»

«Ростов» принял решение сделать бесплатными билеты на матч 20-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи», сообщает сайт футбольного клуба из Ростова-на-Дону.

«Нашим клубом было принято решение сделать бесплатными билеты на матч 20-го тура Тинькофф РПЛ между командами «Ростов» — «Сочи», который состоится 7-го марта в 16.30. Обращаем ваше внимание, что речь идет обо всех категориях билетов, кроме VIP1, VIP2, а также Hospitality», — говорится в заявлении.

В одни руки можно получить не более четырех билетов.

Ранее была перенесена игра 19-го тура между «Ростовом» и самарскими «Крыльями Советов», которая должна была пройти 27 февраля.