Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Тюкавин признан лучшим игроком «Динамо» в апреле

22:32
Теги:

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин назван лучшим игроком команды в апреле. За футболиста проголосовало 38,78% болельщиков.

В этом месяце 18-летний Тюкавин забил гол и отдал три результативных передачи в матчах с «Уфой» и «Уралом».

Второе место занял Арсен Захарян, набрав 34,10% голосов. Третьим стал Иван Ордец (10,48%).

 

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/konstantin-tyukavin-vtb-igrok-mesyaca-v-aprele

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Виктория Боня — жене Кокорина: «За твоего мужа я рвала зад!»
? Мужчины с каким именем предают чаще всего — видео
В Германии спрогнозировали реакцию ФРГ в случае войны России и НАТО
Список погибших в ДТП с детской баскетбольной командой на Ставрополье

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд