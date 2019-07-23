Болельщики "Ростова" признали Еременко лучшим игроком матча со "Спартаком"

Полузащитник "Ростова" Роман Еременко был признан болельщиками клуба лучшим игроком матча 2-го тура чемпионата страны со "Спартаком" (2:2), cообщается в официальном Twitter ростовского клуба.
На третьей компенсированной минуте матча Еременко отдал голевой пас нападающему Александр Зуеву. Гол форварда позволил "Ростову" добиться итоговой ничьей.
Еременко перешел в ростовский клуб в январе этого года, заключив соглашение на 2,5 года.
⚽ Вышедший на замену Александр Зуев установил окончательный счёт встречи. #МАТЧПРЕМЬЕР #РостовСпартакhttps://t.co/HrVinuTFG8— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 20, 2019
🔥🔥🔥— Football Club Rostov (@rostovfc) July 23, 2019
Роман Еременко - "Ростсельмаш лучший игрок матча"
Такой выбор сделали посетители официального сайта клуба. pic.twitter.com/obvSmejeGD
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