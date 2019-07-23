15:45 | Футбол — РПЛ

Болельщики "Ростова" признали Еременко лучшим игроком матча со "Спартаком"

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Полузащитник "Ростова" Роман Еременко был признан болельщиками клуба лучшим игроком матча 2-го тура чемпионата страны со "Спартаком" (2:2), cообщается в официальном Twitter ростовского клуба.

На третьей компенсированной минуте матча Еременко отдал голевой пас нападающему Александр Зуеву. Гол форварда позволил "Ростову" добиться итоговой ничьей.

Еременко перешел в ростовский клуб в январе этого года, заключив соглашение на 2,5 года.

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 2-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие матчи
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