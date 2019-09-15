РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Болельщики предложили Цорну пригласить в «Спартак» психолога

14:02
Теги:

После тренировки «Спартака» на домашнем стадионе, открытой для владельцев сезонных абонементов, генеральный директор клуба Томас Цорн, главный тренер Олег Кононов и футболисты ответили на вопросы болельщиков. Напомним, что вчера красно-белые уступили на своем поле «Уралу» (1:2) в матче 9-го тура РПЛ.

— Прочитал интервью одного из игроков после встречи с уральцами, он сказал «нас надломил первый гол», — сказал один из присутствовавших на трибунах. — У мня есть предложение — пусть футболисты посмотрят на наших фигуристов, которые в 16 лет выигрывают Олимпиады. Возможно, Томасу (Цорну — Прим. «СЭ») стоит пригласить в команду спортивного психолога, с этим явно есть проблемы.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020

Опрос

проголосовало: 9783
Все опросы
«Спартак» проиграл «Уралу». Это — ...
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир