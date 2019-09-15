Болельщики предложили Цорну пригласить в «Спартак» психолога

После тренировки «Спартака» на домашнем стадионе, открытой для владельцев сезонных абонементов, генеральный директор клуба Томас Цорн, главный тренер Олег Кононов и футболисты ответили на вопросы болельщиков. Напомним, что вчера красно-белые уступили на своем поле «Уралу» (1:2) в матче 9-го тура РПЛ.

— Прочитал интервью одного из игроков после встречи с уральцами, он сказал «нас надломил первый гол», — сказал один из присутствовавших на трибунах. — У мня есть предложение — пусть футболисты посмотрят на наших фигуристов, которые в 16 лет выигрывают Олимпиады. Возможно, Томасу (Цорну — Прим. «СЭ») стоит пригласить в команду спортивного психолога, с этим явно есть проблемы.

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