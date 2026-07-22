Нигматуллин — о финале ЧМ-2026: «Лишь чудо и реакция Эмилиано Мартинеса спасли Аргентину от разгрома»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в своей колонке для «СЭ» оценил финал ЧМ-2026.

Испания в финале турнира победила Аргентину в дополнительное время со счетом 1:0.

«Финал разочаровал. Когда у одной команды ноль ударов в створ, при этом ее вратарь совершает 11 сейвов... Подобные цифры просто не укладываются в голове.

Происходящее напоминало избиение. Лишь чудо и реакция Эмилиано Мартинеса спасли Аргентину от разгрома. Да, матч ушел в дополнительное время, но не покидало ощущение, что рано или поздно Испания забьет.

Аргентинцы вообще ничего не могли противопоставить сопернику. А свой запас удачи на турнире они уже исчерпали. Ну и что оставалось? Фолить, фолить, фолить. Но испанцы на провокации не поддавались. Играли настолько спокойно, надежно и прагматично, что даже Месси закрыли без особых проблем», — написал Нигматуллин для «СЭ».