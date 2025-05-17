«Пари НН» — «Факел»: воронежская команда ведет в счете после первого тайма

«Факел» обыгрывает «Пари НН» после первого тайма матча 29-го тура чемпионата России — 1:0.

Гол на 19-й минуте забил полузащитник воронежцев Ильнур Альшин.

На 43-й минуте нападающий «Пари НН» Хуан Боселли получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Матч проходит на стадионе «Нижний Новгород».