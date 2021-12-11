Болельщик «Крыльев Советов» скончался после матча с «Рубином»
Болельщик «Крыльев Советов» скончался после матча 18-го тура РПЛ с «Рубином» (2:0), информирует «Чемпионат».
Фанату стало плохо за 10 минут до конца встречи. До самого конца игры и после ее завершения ему в ожидании реанимации делали массаж сердца. Все это происходило на морозе.
Матч прошел на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. «Крылья Советов» набрали 27 очков и занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.
Рубин потерпел третье поражение подряд и расположился на десятом месте (22 очка).
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Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4541889-bolelschik-krylev-sovetov-skonchalsya-posle-matcha-s-rubinom.html
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