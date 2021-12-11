Азмун договорился о контракте с «Лионом». Французский клуб в январе будет вести переговоры с «Зенитом»
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун близок к переходу в «Лион». Иранский форвард уже согласовал условия личного контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Причем соглашение было достигнуто пару недель назад. Он подпишет контракт до 2026 года.
В январе «Лион» постарается договориться об условиях трансфера с «Зенитом». В противном случае 26-летний Азмун покинет российский клуб летом на правах свободного агента.
В текущем сезоне иранец забил девять голов в 19 матчах за петербургский клуб.
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