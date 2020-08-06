Более 1,7 тыс человек обеспечат порядок на матче за Суперкубок
15:06
Более 1,7 тысячи человек будут обеспечивать правопорядок на матче за Суперкубок России между «Локомотивом» и «Зенитом», сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Среди них — около 900 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, 350 росгвардейцев, а также более 500 сотрудников полиции и бойцов ОМОН.
Игра пройдет в пятницу, 7 августа на «Арене ЦСКА». Начало встречи — в 19.00 (мск).
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