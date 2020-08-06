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Более 1,7 тыс человек обеспечат порядок на матче за Суперкубок

15:06
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Более 1,7 тысячи человек будут обеспечивать правопорядок на матче за Суперкубок России между «Локомотивом» и «Зенитом», сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Среди них — около 900 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, 350 росгвардейцев, а также более 500 сотрудников полиции и бойцов ОМОН.

Игра пройдет в пятницу, 7 августа на «Арене ЦСКА». Начало встречи — в 19.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.mos.ru/

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