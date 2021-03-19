Экс-футболист сборной России, «Локомотива» и ЦСКА Андрей Соломатин и известный певец и композитор Вячеслав Малежик дали прогнозы на матчи 23-го тура Тинькофф РПЛ, которые пройдут в пятницу 19 марта.

«Рубин» — «Химки»

Соломатин — 1:1. Думаю, «Химки» забьют, но «Рубин» сейчас в хорошей форме и возможно все-таки выиграет.

Малежик — 2:0. Очень симпатичен Слуцкий и его нападение. «Рубин» победит, но встреча обещает быть живой, как говорится, игра будет «Живаго».

«Сочи» — «Тамбов»

Соломатин — 5:0. Без комментариев.

Малежик — 2:0. «Тамбову» будет нелегко. Победа вернет сочинской команде хорошее настроение и желание побороться за призовые места, пусть даже деревянные.

(Сергей Нуждин)