«Рубин» — «Химки»: прогнозы Соломатина и Малежика на матчи пятницы в РПЛ
10:00
Экс-футболист сборной России, «Локомотива» и ЦСКА Андрей Соломатин и известный певец и композитор Вячеслав Малежик дали прогнозы на матчи 23-го тура Тинькофф РПЛ, которые пройдут в пятницу 19 марта.
«Рубин» — «Химки»
Соломатин — 1:1. Думаю, «Химки» забьют, но «Рубин» сейчас в хорошей форме и возможно все-таки выиграет.
Малежик — 2:0. Очень симпатичен Слуцкий и его нападение. «Рубин» победит, но встреча обещает быть живой, как говорится, игра будет «Живаго».
«Сочи» — «Тамбов»
Соломатин — 5:0. Без комментариев.
Малежик — 2:0. «Тамбову» будет нелегко. Победа вернет сочинской команде хорошее настроение и желание побороться за призовые места, пусть даже деревянные.
(Сергей Нуждин)
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи
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