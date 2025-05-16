Газзаев: «Каждый день говорил игрокам ЦСКА: «Мы должны быть в финале Кубка УЕФА!»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» вспомнил, как поставил перед командой цель дойти до финала Кубка УЕФА-2005.

— В феврале 2005 года ЦСКА предстояло начать свой путь в Кубке УЕФА домашним матчем 1/16 финала с «Бенфикой».

— На первом же зимнем сборе на организационном собрании я объявил команде задачи, которые перед нами стоят в сезоне-2005. Выиграть чемпионат России, Кубок и дойти до финала Кубка УЕФА.

— Смело.

— Ну а как иначе? И каждый день на теоретическом занятии, на практическом, на завтраке, обеде и ужине я подходил к игрокам и произносил: «Финал! Мы должны быть в финале!»

Я уже отдавал себе отчет в том, что у нас подобралась приличная команда, способная решать серьезные задачи в Европе. И матчи в Лиге чемпионов это показали. Мы очень достойно смотрелись в играх с тем же «Челси» Моуринью, дважды победили «ПСЖ».

— Но предстояло без игровой практики пройти одного из фаворитов турнира — «Бенфику», у которой чемпионат был уже в разгаре.

— Понятно, что задача не из самых легких. «Бенфика» реально претендовала на победу в Кубке УЕФА. Не забывайте, где должен был пройти финал.

Мы форсировали подготовку. Нужно было подвести игроков к февральским играм в хорошем тонусе. И в целом нам это удалось. В Краснодаре (решили не играть в Москве из-за погодных условий) выдержали давление лиссабонцев и сами забили два мяча.

— Произвели фурор.

— На пресс-конференции после домашнего матча журналисты меня спрашивали, как удалось подвести команду к игре в таком хорошем физическом состоянии. А мы проводили зимой два сбора. В Италии и Израиле. И я ответил: «В Италии мы каждый день ели спагетти. А в Израиле — каждый день молились. Вот вам и результат». Ну все поаплодировали, посмеялись, а на самом деле работа была проделана очень большая.

Газзаев тренировал ЦСКА с 2001 по 2003 и с 2004 по 2008 год.