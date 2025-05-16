Газзаев: «Каждый день говорил игрокам ЦСКА: «Мы должны быть в финале Кубка УЕФА!»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» вспомнил, как поставил перед командой цель дойти до финала Кубка УЕФА-2005.
— В феврале 2005 года ЦСКА предстояло начать свой путь в Кубке УЕФА домашним матчем 1/16 финала с «Бенфикой».
— На первом же зимнем сборе на организационном собрании я объявил команде задачи, которые перед нами стоят в сезоне-2005. Выиграть чемпионат России, Кубок и дойти до финала Кубка УЕФА.
— Смело.
— Ну а как иначе? И каждый день на теоретическом занятии, на практическом, на завтраке, обеде и ужине я подходил к игрокам и произносил: «Финал! Мы должны быть в финале!»
Я уже отдавал себе отчет в том, что у нас подобралась приличная команда, способная решать серьезные задачи в Европе. И матчи в Лиге чемпионов это показали. Мы очень достойно смотрелись в играх с тем же «Челси» Моуринью, дважды победили «ПСЖ».
— Но предстояло без игровой практики пройти одного из фаворитов турнира — «Бенфику», у которой чемпионат был уже в разгаре.
— Понятно, что задача не из самых легких. «Бенфика» реально претендовала на победу в Кубке УЕФА. Не забывайте, где должен был пройти финал.
Мы форсировали подготовку. Нужно было подвести игроков к февральским играм в хорошем тонусе. И в целом нам это удалось. В Краснодаре (решили не играть в Москве из-за погодных условий) выдержали давление лиссабонцев и сами забили два мяча.
— Произвели фурор.
— На пресс-конференции после домашнего матча журналисты меня спрашивали, как удалось подвести команду к игре в таком хорошем физическом состоянии. А мы проводили зимой два сбора. В Италии и Израиле. И я ответил: «В Италии мы каждый день ели спагетти. А в Израиле — каждый день молились. Вот вам и результат». Ну все поаплодировали, посмеялись, а на самом деле работа была проделана очень большая.
Газзаев тренировал ЦСКА с 2001 по 2003 и с 2004 по 2008 год.
ЦСКА под руководством Газзаева трижды становился чемпионом России, четыре раза выигрывал Кубок страны. В 2005-м армейцы стали обладателями Кубка и Суперкубка УЕФА.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|20
|8
|2
|53-19
|68
|
2
|Краснодар
|30
|20
|6
|4
|60-23
|66
|
3
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|54-39
|53
|
4
|Спартак
|30
|15
|7
|8
|47-39
|52
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|6
|9
|44-33
|51
|
6
|Балтика
|30
|11
|13
|6
|38-21
|46
|
7
|Динамо
|30
|12
|9
|9
|51-40
|45
|
8
|Рубин
|30
|11
|10
|9
|29-30
|43
|
9
|Ахмат
|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
10
|Ростов
|30
|8
|9
|13
|25-32
|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5