Бийол: «ЦСКА нужно показать качественную игру, чтобы победить «Химки»
Защитник ЦСКА Яка Бийол поделился ожиданиями от матча 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками».
«Знаю, что в прошлом сезоне у команды были хорошие результаты, сейчас пока им не удается набрать много очков, — приводит слова Бийола пресс-служба московского клуба. — Но это как раз и значит, что соперник будет выкладываться в матче с нами на сто процентов, и нам нужно показать качественную игру, чтобы победить».
Встреча ЦСКА с «Химками» состоится 21 ноября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игра начнется в 14.00 по московскому времени.
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